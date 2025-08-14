За трета поредна година пещера Магурата ще стане сцена на оперно-драматургичния спектакъл „Възкресението на Евридика“

За трета поредна година, тази събота, пещера Магурата ще бъде сцена на оперно-драматургичния спектакъл „Възкресението на Евридика“. Той е част от програмата на Фестивал „Тракийски Мистерии“, чиято мисия е да представи пред съвременното общество красотата и богатството на древната тракийска цивилизация и мегалитната култура по нашите земи. Това съобщи за БТА директорът на фестивала Пламен Иванов.

Спектакълът представя тракийската интерпретация на легендата за Орфей, който слиза в подземния свят на Хадес, за да открие и избави своята любима Евридика. За разлика от гръцкия мит с неговия трагичен завършек, древнотракийският епос разкрива тайната на Възкресението – вяра, която е била дълбоко залегнала в светогледа на нашите предци. Произведението е в жанра Opera Dei и представлява уникална музикално-драматургична творба, подчерта Иванов.

Под звуците на оригинална авторска музика, тази събота зрителите ще поемат по пътя на Орфей – шествието ще започне от входа на пещерата и ще продължи до концертната зала, където ще се състои кулминацията на спектакъла – възкресението на Евридика. След като отбележат победата над смъртта и силата на любовта, участници и публика ще се изкачат заедно обратно към изхода и светлината на деня, разказа още Иванов.

По думите му фестивалът „Тракийски мистерии“ обединява събития на автентични и знакови за древната ни култура места, като по този начин очертава сакралното пространство на нашата земя. Всяка локация предлага неповторими преживявания. След Магурата програмата продължава на 30 август с „Кабирска мистерия“ в античната куполна тракийска могила край Поморие и ще завърши на 11 октомври с „Тракийска мистерийна драма“ в Античния театър в Пловдив.