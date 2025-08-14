Втора победа осигури над лихтенщайнския Вадуц осигури АЗ Алкмаар като съперник на Левски в плейофния кръг на Лигата на Конференциите

Нидерландският АЗ Алкмаар е следващият съперник на Левски в турнира на УЕФА Лига на Конференциите, след като постигна втора победа над Вадуц (Лихтенщайн) – този път с 1:0 като гост. Така АЗ Алкмаар се класира за плейофния кръг на турнира с общ резултат 4:0, като първата среща е на 21-и август на нациналния стадион "Васил Левски", а реваншът седмица по-късно на “AFAS Stadion“. Победителят от този двубой влиза в груповата фаза на третия турнир на Европа, а “сините“ по-рано днес също победиха за втори път Сабах (Азербайджан) – 2:0 като гости.

Треньорът Мартен Мартенс направи няколко промени в състава си предвид успеха с 3:0 на свой терен, пускайки Мекс Меердинк на върха на атаката като титуляр вместо ирландеца Трой Парот. Пеер Коопмайнерс и Ибрахим Садик също започнаха за гостите.

Но АЗ остана с десет души след само седем минути. Ро-Занджело Даал вдигна крака си твърде високо при опит за шпагат и получи червен картон след проверка от cистемата за помощ за съдиите (ВАР).

В средата на първото полувреме вратарят Йерун Зут направи зашеметяващо спасяване след удар с глава на Анджело Кампос, запазвайки нулевото равенство. Домакините от Лихтенщайн поставиха на изпитание снажния вратар на АЗ още два пъти, докато две положения имаше и за гостите чрез Меердинк и Зико Бюрместер.

Поделеното надмощие в атаките беше нарушено в две минути преди края на срещата, когато Парот беше съборен пред наказателното поле от Флориан Ходжа. Самият Парот застана зад топката и със силен изстрел я прати в мрежата, оформяйки крайното 0:1.