Радослав Кирилов: "Този отбор на Левски не трябва да спира дотук, има още накъде да се развива"

Първият голмайстор за успеха на Левски в Баку Радослав Кирилов бе много щастлив след победа над Сабах с 2:0.

"Да, изключително съм щастлив, защото успяхме да прескочим този труден противник. В първия мач голът дойде късно, но това ни даде спокойствие за мач тук. Този отбор има още накъде да се развива, не бива да спираме дотук", каза той.

"Изпълнихме перфектно тактическите си задачи, можеше да вкараме още голове. Който и да влезе на терена, дава най-доброто от себе си. Всеки дава своя принос, трябва да продължаваме така", добави крилото.

"Тепърва ще имаме време да анализираме противника в Европа. Играем срещу Ботев (Враца), нека не прескачаме препятствията, защото някои отбори в България ни затрудниха, а и първенството трябва да бъде цел за нас", каза още националът.

"Отговорността е голяма. Знаем какъв клуб е Левски, колко хора стоят зад него", завърши Радослав Кирилов.