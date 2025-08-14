Община Казанлък спечели финансиране за втория етап от реконструкцията и подмяна на водопроводната мрежа в Шипка

Община Казанлък спечели финансиране за втория етап от мащабния проект “Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на град Шипка“, съобщиха от местната администрация. Средствата са безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

След успешно изпълнение на първия етап, който вече е в заключителна фаза, ще се пристъпи към обновяване на северозападната част на града, обхващаща 31 водопроводни клона с обща дължина 4972 метра. Новите тръби от полиетилен с висока плътност ще заменят амортизираните етернитови и стоманени тръби, което ще намали авариите, ще подобри качеството на питейната вода и ще осигури надеждно водоснабдяване за десетилетия напред, посочват от общинския пресцентър.

Проектът предвижда и изграждане на нови сградни отклонения, монтаж на пожарни хидранти за повишаване на противопожарната защита, възстановяване на уличните настилки и внедряване на съоръжения за регулиране на налягането между зоните.

Общата стойност на Втори етап на проект “Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на град Шипка“ е над 2 милиона и 600 хиляди лв., като средствата са изцяло осигурени по линия на ПУДООС. Реализацията ще започне след приключване на текущите подготвителни процедури.

Осъществяването на проекта е важна стъпка в политиката на кмета на община Казанлък Галина Стоянова за модернизация на техническата инфраструктура и подобряване на условията и качеството на живот на населението на общината, подчертават от администрацията.

Първият етап от проекта за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в Шипка започна през февруари т.г. Проектът включваше три етапа с обща дължина близо 15 километра.