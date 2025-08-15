Светослав Ковачев уверява, че Арда (Кж) ще играе същия агресивен футбол в следващите мачове

Крилото Светослав Ковачев вкара много красив гол в 12-ата минута, с който Арда поведе с 2:0 над литовския Кауно Жалгирис и напрактика осигури и крайната победа. Кърджалийци при второто си участие в европейските турнири вече са на прага на груповата фаза на Лигата на Конференциите. Отборът на треньора Александър Тунчев демонстрира агресия, концентрация и бързина и заслужено продължава напред след две победи над литовците.

"Разбира се, че ще продължим да играем по същия начин и дори се надявам да е още по-добро нашето представяне там. Чакаме следващия си противник", отговори Ковачев на въпрос какво да очаква публиката в следващия кръг на турнира Лига на Конференциите.

Програмата обаче се трупа и вече четири поредни седмици в Кърджали играят по два мача. Дали умората се натрупва и ще се търси ли отлагане на срещата в понеделник с ЦСКА (София) в българското първенство? "До колкото знам, имаме право да си отложим мача с ЦСКА. Вече ръководството си преценява дали да се възползваме. Разбира се, че ще играем по същия начин, независимо срещу кого излизаме", обясни Ковачев и демонстрира скромност, когато го попитаха кой от двата гола в мача е бил по-красив: "И двата гола бяха много красиви. Важното е, че продължаваме напред, а не кой точно е вкарал".