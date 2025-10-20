Представяне на книгата „Хлъзгави времена“ на поета и издател Славчо Николов ще има в Шумен

Славянското дружество „Васил Друмев“ организира представяне на книгата „Хлъзгави времена“ на поета и издател Славчо Николов. За житейския и творчески път на автора днес следобед в зала „Сава Доброплодни“ на Народно читалище (НЧ) „Добри Войников – 1856“ в Шумен ще говори проф. Ивайло Петров, съобщиха от библиотеката към читалището.

Славчо Николов ни напусна през месец април т.г. на 79-годишна възраст. Той е роден на 30 юли 1945 г. в с. Маково, Търговищко. Работил е във в. „Народна младеж”. Бил е творчески секретар на литературното дружество в града. От 1990 г. Николов основава издателство „Славчо Николов и сие”, дало живот на повече от хиляда заглавия, посочиха от библиотеката към НЧ „Добри Войников – 1856“.

Славчо Николов е автор на книгите: „Лирика” (1977), „Нощен портрет” (1990), „Молитви за вечер, молитви за сутрин” (1993), „Преповторени грехове” (1994), „Вечеря с грешника. Избрани стихотворения” (2000), „В мига преди живота ни да се повтори” (2003), „Деца на дъжда и снега” (2005), „Сбогом на тайни и птици. Избрани и нови стихотворения, фрагменти (2009), „Прахосник на живота” (2011), „Джобна съдба” (2012), „Все пак” (2015), „Последни новини” (2015), допълниха от библиотеката към шуменското читалище.

Рангел Топалов, отговорен редактор на книгата „Хлъзгави времена“, уточни за БТА, че работата по изданието е започнала, когато Славчо Николов е бил все още жив. По думите на Топалов издаването е подкрепено от Общинския фонд „Култура“ (ОФК) на Община Шумен и от дарители. „Хлъзгави времена“ е над 185 страници, включени са поезия от Славчо Николов и три рисунки на Сливия Михайлова, каза още Топалов.

