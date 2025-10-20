Карлос Алкарас и Александър Зверев бяха селектирани в националните си отбори за Купа "Дейвис"

Световните номер 1 и номер 3 в тениса - Карлос Алкарас и Александър Зверев, бяха селектирани в националните отбори на Испания и Германия за финалите на Купа "Дейвис", които ще се проведат между 18 и 23 ноември в Болоня, съобщиха съответните федерации, цитирани от АФП.

Отборът на Испания ще срещне Чехия на четвъртфиналите, докато тимът на Германия ще се изправи срещу Аржентина, като двата мача трябва да се играят на 20 ноември.

Двубоите ще се решат след две победи евентуални от три мача - два на сингъл и един на двойки.

Шампионът от "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ Алкарас измести от световния връх италианеца Яник Синер в началото на септември.

Италия, който ще защитава трофея от последните две години, трябва да разкрие състава си през деня, като наскоро Синер заяви, че не е сигурен дали ще участва.

Карлос Алкарас ще има за партньори Хауме Мунар (42-ри в света), Педро Мартинес (88), Марсел Гранойерс (8-и на двойки) и пети играч, който ще бъде обявен допълнително.

Германия ще пристигне в Болоня със Зверев, Ян-Ленард Щруф (91), Яник Ханфман (126) и двойката Тим Пуц-Кевин Кравиц. Зверев се завръща в националния отбор за първи път от 2023.