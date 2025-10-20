Около 30 семейства в ловешкото село Пресяка са подпомогнати чрез местната кампания „Дари усмивка на възрастен човек”

Около 30 семейства в ловешкото село Пресяка са подпомогнати досега чрез местната кампания „Дари усмивка на възрастен човек”. Това съобщи за БТА кметът на населеното място Георги Георгиев.

Инициативата се осъществява по идея на Доротея Гатева и кмета на Пресяка. Зародила се е още през ноември м.г., но реално е започнала през март тази година. „Замисълът ни бе да отделяме средства за хранителни продукти, с които да подпомагаме самотноживеещи хора. Впоследствие обаче решихме, че помощ може да получат и възрастни семейства”, разказа Георгиев.

Всеки месец младите пресечани успяват да окажат подкрепа на три домакинства в селото. Предоставят им основно олио, брашно, захар, варива, консервирани храни – риба, пастет, готвени ястия, гювеч, и др.

„Това е един жест на уважение към тях. А и хората се радват, като почукаме на вратата им”, посочи кметът.

Той допълни, че възрастните жители на Пресяка са между 80 и 100 души.

С наближаването на Коледа радетелите на кампанията обмислят и друга инициатива, която да посветят на светлия празник.