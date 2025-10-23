Тракийски университет организира „Дни на кариерното развитие 2025“ в Стара Загора, Хасково и Ямбол. Това съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение. Дните ще се проведат поетапно от 7 ноември до 4 декември и са насочени към студентите от всички факултети и филиали на университета.

Инициативата има за цел да подпомогне професионалната реализация на младите хора и да засили връзката между висшето образование и пазара на труда.

Първи на 7 ноември в Ректората на старозагорската алма матер ще се представят Ветеринарномедицински, Аграрен и Стопански факултети. На 11 ноември ще бъде представен филиалът в Хасково, на 14 ноември Медицински факултет, на 18 ноември факултет „Техника и технологии“ - Ямбол, 26 ноември - Медицински колеж, а последното събитие ще бъде на 4 декември, когато ще бъде представен Педагогически факултет.

„Дни на кариерното развитие“ ще съберат на едно място представители на водещи компании, институции и организации, които ще имат възможност да се срещнат директно със студенти от различни специалности, да представят дейността си и да предложат възможности за стаж, практика и реализация, казват организаторите.

Регистрацията за участие е отворена чрез специална онлайн форма. Тя предоставя възможност на фирмите да заявят своето участие и необходимото оборудване за представяне. Участието е безплатно.

БТА припомня, че в Тракийски университет се обучават над 9000 студенти от над 50 държави в 43 бакалавърски, 71 магистърски и 90 докторантски програми в деветте структурни звена в градовете Стара Загора, Хасково и Ямбол.