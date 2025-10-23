Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Добри са условията за туризъм в планините, с изключение на Витоша, където времето е мъгливо. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините преобладават разкъсана облачност и слаб вятър. Температурите са между 3 и 7 градуса, а над 2000 метра има снежна покривка.

Съоръженията по курортите в момента са в профилактика и не работят, допълниха планинските спасители.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна, и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 8°.