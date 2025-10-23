Парламентът ще обсъди повторно промените в Закона за ДАНС, върху които президентът наложи вето

site.btaПарламентът ще обсъди повторно промените в Закона за ДАНС, върху които президентът наложи вето
Парламентът ще обсъди повторно, на второ четене, промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), върху които президентът наложи вето. Точката е първа за днес.
Депутатите решиха да включат и още една нова точка - второ четене на промени в Закона за защита на конкуренцията. Срещу точката възразиха от "Продължаваме промяната-Демократична България", защото промените, по думите на Надежда Йорданова, са одобрени вчера от комисия, депутатите не са се запознали с тях, има много отхвърлени предложения.
Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) обясни, че миналата седмица работна група е разгледала всички предложения, в т.ч. и отхвърлените, има включени такива на ПП-ДБ. Всички процедури по правилник са спазени и текстовете може да бъдат разгледани още днес, подчерта той.
Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър също е в дневния ред на депутатите за четвъртък.
/ВД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина