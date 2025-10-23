Черна гора е готова да поеме председателството на Берлинския процес, каза черногорският премиер Милойко Спаич в Лондон

Черна гора е готова да поеме председателството на Берлинския процес – стратегическа стъпка, която според черногорския премиер Милойко Спаич ще ускори интеграцията на Западните Балкани в Европейския съюз, предаде МИНА. На срещата на върха в Лондон Спаич подчерта, че страната му приема това предизвикателство с решителност и ясен ангажимент да надгради върху постигнатия напредък в региона.

„Следващата година ще бъде историческа – ще отбележим 20 години от възстановяването на независимостта, ще затворим всички преговорни глави с ЕС и ще домакинстваме срещата на върха ЕС–Западни Балкани“, заяви Спаич, цитиран от черногорската агенция. Той посочи, че Черна гора ще настоява за ускорено прилагане на Общия регионален пазар и Зелената програма, по-голяма прозрачност и по-тясно сътрудничество в областите на дигитализацията, мобилността, науката и иновациите.

Спаич подчерта, че Западните Балкани трябва да бъдат признати за „следващата европейска зона за развитие“.

„Политическите думи трябва да бъдат последвани от икономически дела“, добави той, благодарейки на Обединеното кралство за успешната организация на форума.

Сред приоритетите на Черна гора премиерът открои присъединяването към единната зона за плащания в евро SEPA, което доближава страната до европейската финансова система, както и инициативата за премахване на роуминг таксите между ЕС и Западните Балкани – символична и практическа крачка към цифровото единство на континента.

В контекста на сигурността Спаич акцентира върху Регионалния център за кибер капацитет на Западните Балкани (WB3C) в Подгорица, подкрепен от Франция и Словения, като пример за успешно регионално сътрудничество. Той приветства решението на Великобритания да се включи в проекта чрез програма за киберсигурност на стойност пет милиона паунда.

Борбата с корупцията, енергийната и продоволствената сигурност и устойчивостта към климатичните промени също остават сред стратегическите цели на Подгорица.

„Регионът не може да си позволи уязвимост – нито към външни шокове, нито към вътрешни разделения“, заключи Спаич.

Лондонската среща е 12-ата в рамките на Берлинския процес – дипломатическа инициатива, стартирала през 2014 г., която има за цел да укрепи политическата стабилност и икономическата интеграция на Западните Балкани, припомня МИНА.