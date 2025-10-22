Лидерите на шест държави от Западните Балкани се срещат днес в Лондон за разговори относно миграцията, сигурността и развитието на региона

Лидерите на шест държави от Западните Балкани се срещат днес в Лондон с британски и европейски представители за разговори относно миграцията, сигурността и икономическото развитие в региона, където Русия продължава да търси влияние, предаде Асошиейтед прес.

Британският премиер Киър Стармър посрещна правителствените ръководители на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, както и германския канцлер Фридрих Мерц и дипломати от други европейски държави в Ланкастър Хаус – държавна резиденция в центъра на Лондон, посочва агенцията. България е представена на срещата от премиера Росен Желязков. Срещата в Лондон е част от Берлинския процес, започнал през 2014 г. с цел да подпомогне интеграцията на страните от Югоизточна Европа в Европейския съюз.

От държавите в региона единствено Хърватия вече е член на ЕС. Напредъкът на останалите остава ограничен, а напрежението между Сърбия и Косово – бивша сръбска провинция, чиято независимост Белград не признава – се засили през последните години, припомня АП. След руското нахлуване в Украйна през 2022 г. в рамките на ЕС се засили желанието за разширяване, като Брюксел се стреми да предотврати дестабилизация в региона.

Великобритания, макар и извън ЕС след Брекзит, е домакин на тазгодишната среща на върха. Правителството на Стармър поставя акцент върху борбата с наркотрафика, противодействието на руското влияние и ограничаването на незаконната миграция – въпрос от първостепенно значение за британските избиратели, посочва АП.

„Има криминален маршрут през Западните Балкани, по който нелегални мигранти достигат до Обединеното кралство, и ние сме решени да го прекратим, като работим с европейски партньори“, заяви британският премиер.

По данни на Лондон, цитирани от АП, около една четвърт от мигрантите, достигащи бреговете на Великобритания с малки лодки през Ламанша, преминават през Западните Балкани.

В деня на срещата британското правителство обяви санкции срещу няколко престъпни мрежи и лица от региона, за които се твърди, че участват в контрабанда на хора. Сред тях са членове на базираната в Косово мрежа за фалшифициране на документи „Красничи“ и компанията „АЛПА Трейдинг“ (ALPA Trading FZCO), обвинена във финансиране на мрежи за трафик на мигранти.

Освен това Лондон изпрати служители на реда в региона за съвместна работа с граничната агенция на ЕС „Фронтекс“ и обсъжда възможността за създаване на „центрове за връщане“ на територията на трети държави, където отхвърлените кандидати за убежище да бъдат задържани до депортирането им, посочва АП. Идеята срещна хладен прием.

„Що се отнася до тези центрове – никога в Албания“, заяви премиерът Еди Рама в изказване от вчера, цитирано от ДПА.

Черногорският министър-председател Милойко Спаич също отхвърли възможността, като заяви, че страната му не е част от основните мигрантски маршрути поради слабо развита железопътна инфраструктура.