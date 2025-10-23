Арне Слот е доволен от убедителната победа на Ливърпул в Шампионската лига, двама футболисти на "червените" получиха контузии

Убедителната победа на Ливърпул с 5:1 над Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига не само прекъсна серията от четири загуби за "червените", но и даде представа за това, което би могло да се превърне в мощно атакуващо партньорство, ако контузиите не им попречат.

Лятното попълнение Юго Екитике започна като титуляр заедно с Александър Исак за първи път. Екитике отбеляза първия гол за Ливърпул, докато Исак, който пропусна предсезонната подготовка, напусна мача на полувремето заради контузия в слабините.

"Напоследък създадохме много, много положения, но не успяхме да вкараме", каза мениджърът на Ливърпул Арне Слот, цитиран от Ройтерс.

"Днес, с Алекс и Юго, имах двама играчи на терена, които обикновено са способни да вкарват голове. И двамата направиха това, на което се надявах, правейки пробиви, правейки така, че да са голяма заплаха, и двамата се справиха добре. Алекс беше близо до гол няколко пъти, но трябваше да излезе на полувремето. Това е трудният баланс, който успяваме да постигнем с него. Той почти не тренираше, преди да се присъедини към нас, и ние го подготвяме стъпка по стъпка", добави той.

"Трябва да има момент, в който той може да играе два пъти седмично. Първият път, когато опитаме, той трябваше да излезе. И да се надяваме, че травмата не е чак толкова сериозна", заяви още Слот.

Той отбеляза, че Исак е играл два пъти седмично за Швеция по време на неотдавнашната пауза за националните отбори, след като клубът е информирал, че е достатъчно здрав за това.

Но треньорът подчерта предизвикателствата при интегрирането на нападателя, особено с натоварената програма на тима.

"Ако си Ливърпул, играеш на всеки три дни. Трябва да играем три пъти за седем дни този сезон, което е трудно без истинска предсезонна подготовка", каза той.

Слот беше щастлив за Екитике, който отбеляза брилянтен гол срещу бившия си отбор.

"Първият гол, който Юго отбеляза, беше специален. Можеше да се види по лицето му - този момент означаваше всичко. Това са моментите, на които се надявахме", заяви наставникът.

Джереми Фримпонг накуцваше в началото на мача, след като влоши контузията си в подколянното сухожилие. Слот каза, че очаква десният бек да отсъства от игра няколко седмици.