Филаделфия спечели срещу Бостън, Чикаго надделя над Детройт в срещи от новия сезон в НБА

site.btaФиладелфия спечели срещу Бостън, Чикаго надделя над Детройт в срещи от новия сезон в НБА
Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада: Ню Йорк - Кливланд - 119:111 Орландо - Маями - 125:121 Шарлът - Бруклин - 136:117 Атланта - Торонто - 118:138 Бостън - Филаделфия - 116:117 Чикаго - Детройт - 115:111 Мемфис - Ню Орлиънс - 128:122 Милуоки - Вашингтон - 133:120 Юта - ЛА Клипърс - 129:108 Далас - Сан Антонио - 92:125 Портланд - Минесота - 114:118 Финикс - Сакраменто - 120:116
/ИК/
