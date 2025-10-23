Подробно търсене

Филаделфия спечели срещу Бостън, Чикаго надделя над Детройт в срещи от новия сезон в НБА

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Charles Krupa
Ню Йорк,  
23.10.2025 08:59
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

Ню Йорк - Кливланд  - 119:111
Орландо - Маями     - 125:121
Шарлът - Бруклин    - 136:117
Атланта - Торонто   - 118:138
Бостън - Филаделфия - 116:117
Чикаго - Детройт    - 115:111
Мемфис - Ню Орлиънс - 128:122
Милуоки - Вашингтон - 133:120
Юта - ЛА Клипърс    - 129:108
Далас - Сан Антонио - 92:125
Портланд - Минесота - 114:118
Финикс - Сакраменто - 120:116 

/ИК/

