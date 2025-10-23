Водачът в основната схема Тейлър Фриц (САЩ) се класира за втория кръг на турнира по тенис в Базел

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Georgios Kefalas/Keystone via AP
Базел,  
23.10.2025 09:22
 (БТА)

Водачът в основната схема Тейлър Фриц (САЩ) се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Базел (Швейцария) с награден фонд 2 523 045 евро.

Американецът надделя в първия си двубой над Валентен Вашро (Монако) след обрат с 4:6, 7:6(4), 7:5 за 2:37 часа на корта.

Фриц загуби първия сет, но спечели втората част след тайбрек, в който поведе убедително с 6:1. В третия сет той направи решаващ пробив в последния гейм и затвори срешата с първия си мачбол.

В спор за място на четвъртфиналите Фриц ще играе срещу Юго Умбер (Франция), който елиминира Себастиан Корда (САЩ) с 6:3, 6:4.

Номер 8 в схемата Алехандро Давидович Фокина (Испания) достигна до четвъртфиналите след победа на Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:7(6), 6:4, 7:5.

Жоао Фонсека (Бразилия) също се класира за четвъртфиналите на турнира. Той спечели без игра, след като номер 7 Якуб Меншик (Чехия) се отказа поради контузия.

/ИК/

Свързани новини

22.10.2025 19:04

Каспер Рууд и Феликс Оже-Алиасим продължават напред на турнира по тенис в Базел

Норвежкият тенисист Каспер Рууд се класира за втория кръг на турнира от ATП 500 в Базел, Швейцария, побеждавайки французина Кентен Алис с 6:1, 7:6(3). Двубоят продължи 1 час и 16 минути. Рууд, номер 4 в схемата, пласира десет аса без нито една
21.10.2025 19:17

Жоао Фонсека отстрани Джовани Мпечи Перикар, Бен Шелтън също записа победа на старта на турнира по тенис в Базел

19-годишният бразилец Жоао Фонсека отстрани миналогодишния шампион Джовани Мпечи Перикар в първия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Базел (Швейцария) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 523 045 евро

