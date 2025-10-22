Стан Вавринка започна с победа в 18-ото си участие на турнира в Базел

Подробно търсене

Георги Крумов
Стан Вавринка записа победа на старта на турнира по тенис в Базел / снимка: Georgios Kefalas/Keystone via AP
Базел,  
22.10.2025 08:17
 (БТА)

Швейцарският ветеран Стан Вавринка започна с победа 18-ото си участие на турнира от сериите АТП 500 в Базел.

Пред родна публика 40-годишният Вавринка се наложи с 6:1, 7:6(3) над сърбина Миомир Кецманович и записа първата си победа на твърда настилка в турнири на АТП през сезона. 

Вавринка, който в момента е 158-ми в световната ранглиста, взе сравнително лесно първия сет, в който спечели последните му пет гейма.

Кецманович обаче започна по-добре втората партия от мача и поведе с 3:0 гейма. Сърбинът обаче не успя да задържи темпото си и бе изравнен при 4:4 гейма. В тайрека Вавринка получи необходимата подкрепа и от публиката и след 7:3 точки затвори срещата.

Във втория кръг носителят на три титли от турнирите от Големия шлем ще играе с победителя от срещата между четвъртия поставен Каспер Рууд от Норвегия и "щастливия губещ" от квалификациите Кентен Алис от Франция.

/ГК/

