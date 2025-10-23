Монреал победи Калгари след продължение в двубой от НХЛ

Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада: Ню Джърси - Минесота - 4:1 Бъфало - Детройт - 4:2 Калгари - Монреал - 1:2 след продължение





Майк Матесън вкара гол една минута след началото на продължението, осигурявайки победа с 2:1 на гостуващия Монреал Канейдиънс срещу Калгари Флеймс в първенството на НХЛ. Домакините записаха седмо поредно поражение.

Зак Болдук също отбеляза гол, а вратарят Якуб Добес направи 36 спасявания за Канейдиънс, които спечелиха шест от последните си седем мача.

Адам Клапка вкара единствената шайба за Флеймс, които са предпоследни в класирането и са отборът с най-малко отбелязани голове в лигата.

Вратарят на Калгари Дъстин Улф отрази 26 удара за клуб, който е ограничен до един гол във всеки от последните четири мача и все още не е печелил у дома този сезон.

Нико Доус направи 29 спасявания в дебюта си за сезона, за да помогне на Ню Джърси да удължи серията си от победи до шест мача след успех над гостуващия Минесота с 4:1.

Пол Котър отбеляза за първи път този сезон, а Йеспер Брат вкара четвъртия си гол. Брендън Дилън също се разписа, а новобранецът Арсений Грицюк реализира първия си гол в кариерата. Доусън Мърсър направи две асистенции и записа точки в пет от последните му шест мача.

Мат Болди отбеляза петия си гол за сезона за "Уайлд", които допуснаха четвърта загуба.

Джак Куин вкара гол при числено превъзходство в началото на третия период, а Колтън Елис направи 27 спасявания в дебюта си в НХЛ, с което изведе домакините от Бъфало до победа над Детройт с 4:2.

Куин добави две асистенции. Тайсън Козак, Джош Доун и Джейсън Зукър също се разписаха, а Конор Тиминс и Райън Маклауд направиха по две асистенции.

Джон Гибсън отрази 27 удара за Ред Уингс, които прекъснаха серията си от пет победи. Емит Фини и Джей Ти Компър бяха точки за Детройт.