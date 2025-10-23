Американската прима балерина Мисти Копланд приключи кариерата си с бляскава гала в Ню Йорк

Мисти Копланд направи последния си пирует в сряда вечерта, обсипана със златисти конфети и букети, тъй като се пенсионира от Американския балетен театър (ABT) след впечатляваща кариера, пише Асошиейтед прес.

Копланд, която преди десетилетие стана първата чернокожа солистка в 75-годишната история на компанията, беше почетена на звездна гала в „Линкълн Сентър“ в Манхатън. Опра Уинфри и Деби Алън бяха сред гостите, които изнесоха похвални речи.

Уинфри говори за силата на младите хора от цветнокожи групи, които виждат Копланд да води емблематични спектакли като „Лебедово езеро“. „Мисти не просто играеше балет“, каза Уинфри. „Тя го промени. Тя предефинира кой може да бъде солист.“

В известен смисъл галата беше едновременно завръщане и раздяла за 43-годишната Копланд. Тя танцува с трупата за първи път от пет години насам, тъй като през това време отглеждаше сина си Джаксън. Тригодишното момче излезе на сцената, облечено в смокинг, за да прегърне майка си по време на поклоните.

По време на галата Копланд изигра фрагменти от „Ромео и Жулиета“ в партньорство с Келвин Роял III, който през 2020 г. стана първият чернокож мъж-солист в ABT за последните две десетилетия.

Двойката се появи отново за още един дует, този път модерен, във Wrecka Stow на Кайл Абрахам. Копланд изпълни и Sinatra Suite на Туайла Тарп с друг от любимите си партньори – Херман Корнехо.

Вечерта, която отбеляза и 85-годишнината на ABT и беше организирана в голямата си част от самата Копланд, включваше речи и клипове за кариерата й. Нейните колеги танцьори изпълниха откъси от балети в нейна чест. В края на вечерта лъчезарната Копланд получи типичното за балета сбогуване, като колеги, учители, приятели и семейство излязоха да я поздравят един по един с прегръдки и букети, докато от тавана се сипеха блестящи конфети.

Вечерта в театър „Дейвид Х. Кох“ в „Линкълн Сентър“ беше излъчена на живо в близката зала „Алис Тули“ от другата страна на площада, като входът беше свободен за публиката – още един знак за уникалната слава на Копланд в света на танца.

Копланд е родена в Канзас Сити, Мисури, но е израснала в Сан Педро, Калифорния, където е живяла в почти пълна бедност и е преминала през периоди на бездомност, докато майка й, която е била разведена, се е борила да изхранва нея и петте й братя и сестри.

Тя започва да се занимава с балет сравнително късно – на 13 години, но скоро се отличава и продължава да учи в балетната школа в Сан Франциско и в Американския балет със стипендия. След кратък престой в младежката трупа, Копланд се присъединява към АВТ като член на корде балета през април 2001 г., а шест години по-късно става солистка.

През юни 2015 г. Копланд е повишена в прима балерина. За разлика от другите повишения, които се обявяват тихо, това на Копланд е обявено на пресконференция – доказателство за нейната известност. Само няколко дни по-рано тя прави триумфален дебют в Ню Йорк в „Лебедово езеро“ в главната роля на Одет/Одил, привличайки разнообразна и ентусиазирана публика в „Метрополитън“ опера.