Генерал Тошево ще отбележи празника си с едноседмична програма

С едноседмична програма Община Генерал Тошево ще отбележи празника на града – 8 ноември, съобщават от администрацията на официалния сайт на Общината.

Честванията ще започнат на 1 ноември с поклонение пред паметника на Йордан Йовков. След това на Градския стадион ще бъдат отбелязани 80 години футбол в Генерал Тошево. На 3 ноември ще има две театрални представления. Сутринта за най-малките жители на общината ще бъде представен кукления спектакъл на Драматично- куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен „Закуска за принцеса“. Вечерта на генералтошевци ще гостува Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново с постановката „Крадецът на праскови“.

На следващия ден в Историческия музей в града ще бъде представена изложбата на Регионален исторически музей – Добрич „От ръцете на майстора-накити, носени с душа“, ще се проведе и заключителната част на Националния литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“.

На 5 ноември Общинският младежки съвет на Генерал Тошево ще представи в залата на Народно читалище „Светлина – 1941“ ревю-спектакъла „Добруджанска магия – шепот на жита, багри на цветя“. На 6 ноември ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на генерал Стефан Тошев, а вечерта в Историческия музей ще се проведе и среща с неговия внук д-р Стефан Тодоров Тошев. По време на тази среща ще бъде представен реставрираният ръкопис на генерал Стефан Тошев – „Стефан Тошев генерал о.з. „Обичай отечеството – бъди готов за защита“.

На 7 ноември ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет – Генерал Тошево, на което ще има и церемония по награждаване на изявени жители на общината. Пред това ученици от четвъртите класове на Основно училище „Христо Смирненски“ и Средно училище „Никола Вапцаров“ ще се срещнат с кмета Валентин Димитров.

На празника на града – 8 ноември програмата ще започне с утринна и тържествена света литургия в храм „Св. Вмчк Димитър“, след което на площад „Бялата лястовица“ ще започне спектакъл с марионетки. Там ще има и работилница за водене на марионетки.

Празничната програма ще бъде през целия ден на площада, като на обяд ще започне и седмото издание на „Фестивала на сармата и кюфтето“ с участието на Ути Бъчваров. В музикално-танцовата програма ще участват Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ – Добрич и Доротея Петкова. Вечерта ще завърши с концерт на Любо Киров и музикално лазерно и пиротехническо шоу.

Град Генерал Тошево отбелязва своя празник на 8 ноември по решение на Общинският съвет от 1991 година. С решение на Общински съвет - Генерал Тошево 8 ноември 2025 година е обявен за празничен и неприсъствен ден. През миналата година празникът на града завърши с концерт на група „Фондацията".