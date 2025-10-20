До края на месеца общини и държавни служби трябва да са готови за реакция при зимни условя, указва в заповед областният управител на Ямбол

До 31 октомври всички общини, ведомства и ключови институции в областта трябва да завършат подготовката на техника, персонал и материали за реакция при зимни кризи. Това се казва в заповед на областния управител на област Ямбол Николай Костадинов, разпространена от пресцентъра на администрацията.

До края на месеца общините следва да са сключили договори с фирми за снегопочистване, пръскане на луга и опесъчаване на основните пътища и улици, както и на прилежащата четвъртокласна мрежа.

Сред посочените в заповедта изисквания е да са окомплектовани екипите от хора и техника, които ще работят при усложнени зимни условия. Трябва да са осигурени наличности от гориво-смазочни материали, луга, пясък, топло облекло и хранителни продукти от първа необходимост.

Да се създаде нужната организация за бързо отстраняване на възникнали аварии на електрическата, ВиК и газопреносната мрежа в областта, пише още в указанията на областния управител. Посочват се и мерки за пожарна безопасност при използване на отоплителни уреди.

За предприетите превантивни действия институциите трябва да представят писмени доклади в Областна администрация – Ямбол. В началото на ноември там ще бъдат свикани на заседание и членовете на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, допълват от пресцентъра на Областната управа.

През изминалия зимен сезон пътищата в област Ямбол бяха проходими, включително и в дни с обилен снеговалеж. Тогава снежната покривка достигна средно около 20 см. В региона нямаше населени места без ток и вода, не бяха затворени и пътни участъци от републиканската мрежа.