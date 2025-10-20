Подробно търсене

Европейската прокуратура извърши обиски в Пловдив по подозрения за измами с обществени поръчки

Николай Джамбазов
БТА, Европейска прокуратура - EPPO / Снимка: Прокуратура на ЕС
София,  
20.10.2025 15:21
 (БТА)

Представителството на Европейската прокуратура в София съобщи, че европейският орган е извършил обиски в община Пловдив и в дружество, заподозряно в извършване на измами с обществени поръчки, свързани с подобряването на градските зелени и обществени площи в град Пловдив.

Разследването е било проведено съвместно с Главна дирекция "Национална полиция" след подозрения за измами и злоупотреба с власт, свързани с проект за обществена поръчка на стойност 1 532 173 евро (2 996 670 лева), от които 59% са били съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие за подобряване на зелените площи в градските и обществени пространства в Пловдив.

Според данни от проведеното разследване, управителят и законния представител на фирмата-изпълнител са заподозрени в подаване на фалшифицирани документи, съдържащи завишени количества и цени. В делото са замесени и бивши държавни служители от община Пловдив, заподозрени в злоупотреба с власт през периода 2022-2023 г.

По-рано днес, Европейската прокуратура съобщи, че финансираната с европейски средства ферма за миди в Черно море може да се окаже фиктивна.

Европейската прокуратура подчертава, че всички засегнати лица са смятани за невинни, докато вината им не бъде доказана от компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура е независим орган на ЕС. Тя отговаря за разследването и съдебното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на съюза.

/ГГ/

