Подробно търсене

Експерти от Инспекцията по труда разясняват на младежи за правата им по време на работа

Борислава Бибиновска
Експерти от Инспекцията по труда разясняват на младежи за правата им по време на работа
Експерти от Инспекцията по труда разясняват на младежи за правата им по време на работа
Снимка: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
София ,  
20.10.2025 15:23
 (БТА)

По случай Европейската седмица за безопасност и здраве при работа (20 октомври – 24 октомври) Главната инспекцията по труда (ГИТ) организира кампания за трудовите права на младежите. Информационните събития се провеждат в средни училища и университети в страната. Това съобщиха от пресцентъра на ГИТ.

В Лесотехническия университет в  София Георги Иванов от ГИТ изнесе лекция, на която бяха представени правилата за безопасна работа, изискванията за провеждане на инструктажи, предоставянето на работно облекло и други. Важен фокус бе превенцията на недекларирания труд - работата на трудов договор с ясно посочени в него условия на труд. Бяха обсъдени и добри практики и бъдещи инициативи във връзка със сътрудничеството между учебното заведение и Инспекцията по труда. 

Миналата седмица представители на Дирекция „Инспекция по труда“ - Русе участваха в Младежка трудова борса, организирана от Центъра за кариерно развитие към Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

Повишаването на осведомеността на младежите за правилата за безопасна работа и за ползите от декларирането на труда са дългосрочни приоритети, като доказателство за това са и проведените през годините и други такива информационни кампании, уверяват от ръководството на ГИТ.

Европейската седмица за безопасност и здраве при работа се отбелязва от 2000 г. Целта е да се повиши осведомеността в страните от Европейския съюз за кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за здравословни работни места. Темата на седмицата през 2025 г. е „Здравословни работни места", като акцентът е  към това как дигитализацията променя работното място, информира отдел „Справочна" на БТА.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:50 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация