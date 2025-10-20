Експерти от Инспекцията по труда разясняват на младежи за правата им по време на работа

По случай Европейската седмица за безопасност и здраве при работа (20 октомври – 24 октомври) Главната инспекцията по труда (ГИТ) организира кампания за трудовите права на младежите. Информационните събития се провеждат в средни училища и университети в страната. Това съобщиха от пресцентъра на ГИТ.

В Лесотехническия университет в София Георги Иванов от ГИТ изнесе лекция, на която бяха представени правилата за безопасна работа, изискванията за провеждане на инструктажи, предоставянето на работно облекло и други. Важен фокус бе превенцията на недекларирания труд - работата на трудов договор с ясно посочени в него условия на труд. Бяха обсъдени и добри практики и бъдещи инициативи във връзка със сътрудничеството между учебното заведение и Инспекцията по труда.

Миналата седмица представители на Дирекция „Инспекция по труда“ - Русе участваха в Младежка трудова борса, организирана от Центъра за кариерно развитие към Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Повишаването на осведомеността на младежите за правилата за безопасна работа и за ползите от декларирането на труда са дългосрочни приоритети, като доказателство за това са и проведените през годините и други такива информационни кампании, уверяват от ръководството на ГИТ.

Европейската седмица за безопасност и здраве при работа се отбелязва от 2000 г. Целта е да се повиши осведомеността в страните от Европейския съюз за кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за здравословни работни места. Темата на седмицата през 2025 г. е „Здравословни работни места", като акцентът е към това как дигитализацията променя работното място, информира отдел „Справочна" на БТА.