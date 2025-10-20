Липсата на пощенски клонове в малките села ще затрудни хората да обменят левове в евро, коментираха на информационна среща в Стралджа

Липсата на пощенски клонове в някои от по-малките населени места ще затрудни жителите им – предимно възрастни хора, при снабдяването им с евро. Това беше посочено като основен проблем по време на информационна среща в град Стралджа, област Ямбол, с представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП).

Срещата беше част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. В нея се включиха Станимир Ставрев и Георги Георгиев от КЗП, както и директорът на ямболския офис на Националната агенция за приходите (НАП) Стефан Драганов.

Поне десет от селата тук нямат пощенски станции. Как тези баби и дядовци в тях ще си обменят левовете в евро, попита един от хората в залата. Той даде пример, че селата Недялско, Първенец, Правдино и Богорово ползват един общ пощенски клон. Пенсиите се носят един път в месеца, при това поне с десет дни закъснение, допълни участникът в срещата.

Въпросът е съвсем основателен, той се задава на много места още от първия ден на разяснителната кампания, каза директорът на офиса в Ямбол към Териториална дирекция (ТД) на НАП – Бургас Стефан Драганов. И той, както и експертите от КЗП посочи, че единственият вариант в такива случаи е през шестмесечния период от въвеждане на единната европейска валута възрастните хора да разчитат на помощта на близки и роднини да ги заведат до най-близкия клон на банка или пощенска станция.

По отношение на готовността на НАП – имаме много добра техническа и програмна обезпеченост, хората ни са обучени, така че няма да има никакви проблеми, каза Стефан Драганов. Наши клиенти – фирми и граждани няма за какво да се тревожат – сметките се превалутират автоматично, вземанията също и задълженият също, допълни той.

Срокът през месец януари, когато може да се плаща и в евро, и в лева, важи само за търговската мрежа, напомни представителят на НАП. Ако в общинска администрация продължава да е валидно плащане на местни данъци и такси в брой, то това също може да се прилага през първия месец от новата година, каза Драганов в отговор на въпрос от публиката.

По време на информационната среща експертите от КЗП акцентираха върху двойното обозначение на цените на стоките в лева и евро, което остава в сила до 8 август 2026 г. Цените трябва да са изписани четливо, в еднакъв размер, шрифт и цвят. Това и в момента не се спазва, коментира мъж от участващите в срещата. Тъкмо там е нашата роля и проверките, които извършва комисията, посочи Станимир Ставрев от КЗП.

Подобна информационна среща в област Ямбол се състоя на 10 октомври в град Болярово. На 29 октомври предстои такава и в град Елхово.