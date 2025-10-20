Подробно търсене

Турция се сдоби с още един "музикален път", по който в колите ще звучи османски марш

Мина Димитрова
Турция се сдоби с още един "музикален път", по който в колите ще звучи османски марш
Турция се сдоби с още един "музикален път", по който в колите ще звучи османски марш
Илюстративна снимка: Владимир Шоков/БТА
Анкара ,  
20.10.2025 15:35
 (БТА)

Турция въведе в експлоатация още един път с музикална настилка, а шофьорите, които пътуват по него, ще чуват османски военен марш, ако се движат със съобразена скорост, съобщава "Хюрийет дейли нюз".

Новият "музикален път" се намира в черноморския окръг Трабзон. По време на пътуване през участъка на магистралата край местния град Мачка в автомобилите ще звучи османският военен марш "Джеддин деден" ("Ceddin Deden"), стига водачите да поддържат постоянна скорост от 100 км/ч. 

Музиката е резултат от вибрациите и звуците, генерирани от гумите на превозните средства върху специално проектираната настилка, обясни министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

Първият музикален път в Турция беше изграден по първокласния път Налъхан - Бейпазар в окръг Анкара, а пътуващите по него могат да се насладят на част от класическото произведение на Волфганг Амадеус Моцарт – "Турски марш". 

/СУ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:48 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация