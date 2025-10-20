Общо пет чешми са възстановени в Шумен по инициативата „Нов живот за старите чешми“ и по инициатива на доброволци, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Втората чешма по пътя към с. Лозево, чешмата на стената на Томбул джамия, чешмата под Часовниковата кула, чешмата по пътя между кв. „Макак“ и с. Царев брод и чешмата на заслона „Лъвчето“ са вече възстановени. Последната чешма е реновирана с традиционната си лъвска глава изцяло по инициатива на доброволци, като водата е изворна и с отлични качества, посочват от пресцентъра на местната администрация.

От страна на Община Шумен в участъка между чешмата и езерото на парка са извършени почистване на растителност, извозване на отпадъци и земна маса, прочистване на речното корито, санитарна сеч, монтира се ново осветление по алеята към чешмата, за да се утвърди „Лъвчето“ отново като място за отдих и разходки, посочват от пресцентъра.

Чешмите на стената на Томбул джамия, по пътя към с. Лозево и чешмата между кв. „Макак“ и с. Царев брод се възстановиха с изворна вода. Със спирателен кран и вода от ВиК – Шумен функционира чешмата под Часовниковата кула. Дейностите се извършват както със средства на Община Шумен, така и със съществено участие, а в някои от случаите – и с финансови средства на дарители и доброволци, според волята им.

Община Шумен работи по обновяването на три чешми и по облагородяването на районите около тях – на „Кьошковете“, в кв. „Макак“ и в с. Мадара. Нова чешма на ул. „Г. С. Раковски“, по пътя към парка „Кьошковете“, е изградена от дарител, който не желае да бъде обявен. Чешмата е с изворна вода, за която Община Шумен подаде документи за изследване в РЗИ – Шумен. Резултатите ще бъдат оповестени, след като Общината ги получи от РЗИ. Около чешмата предстоят дейности по обезопасяване на терена и облагородяване.

Възстановяването на Куршун чешма, част от кампанията „Нов живот за старите чешми“, се прави по инициатива на семейството на Фикрет Индже. Документите са подадени в Националния институт за недвижимо културно наследство и се очаква одобрение, тъй като чешмата е паметник на културата от местно значение, посочиха от пресцентъра на Община Шумен.

Както БТА съобщи на 21 март т.г., Куршун чешма да бъде ремонтирана по инициатива на мажоритарния собственик на „Алкомет“ АД и почетен гражданин на Шумен Фикрет Индже беше решено на среща на кмета на община Шумен Христо Христов, заместник-кметове, експерти, граждани и представители на инициативни комитети за възстановяване на обществени чешми. По повод Световния ден на водата – 22 март, Община Шумен започна инициативата „Нов живот за старите чешми“. През август т.г. бе възстановена чешмата в района на бившето заведение „Лъвчето“ в лесопарк „Кьошковете“ в Шумен. На обществената чешма е монтирана глава на лъв, изработена от скулптора Калоян Тодоров.