Двете български авторки Рене Карабаш и Йорданка Белева бяха представени в словенско списание за литература и култура „Диалози”

Две български писателки и поетеси бяха представени в списанието за литература и култура „Диалози” (Dialogi) в Словения, чийто тематичен брой за предпоследното тримесечие на годината е под наслов „Картички от Балканите”. В него на общо 16 страници са включени творби на Рене Карабаш и Йорданка Белева, излизащи за първи път в превод на словенски език. Това съобщиха от Българското посолство в Любляна.

В авторитетното издание Рене Карабаш гостува с откъс от романа „Остайница” (от 2018 г.), в който се тематизира влиянието на патриархалните обществени отношения върху самореализирането на индивида. Йорданка Белева, пишеща и за детската аудитория, се представя с десет стихотворения от стихосбирката ѝ „Централна емисия” от 2024 г. (номинирана за наградата „Иван Николов”). Словенските читатели ще имат възможността да се запознаят със стиховете ѝ, озаглавени „За първи път на църква”, „Годишнина от завършването”, „Смъртта на учителката от основното училище”, „Преведено стихотворение”, „Пчелите не осиротяват” и други, посочват от дипломатическата ни мисия.

От Посолството добавят, че книгите на двете селектирани за „Диалози” авторки от България са издадени от пловдивското издателство „Жанет 45”.

В предговора на броя за Балканите (на словенски и английски език) родената през 1989 г. в Ловеч Ирена Иванова (чийто творчески псевдоним е Рене Карабаш) е спомената като писателка, сценаристка, режисьорска и театрална актриса. Нейната популярност се дължи на преведения на няколко езика роман „Остайница”, чийто персонаж са заклетите девици, „жертви на жестоките едновремешни закони и радикалния културен феномен, характерен за региона на някои балкански страни”. „Йорданка Белева е едно от най-видните имена на съвременната българска литература, носител на многобройни награди за нейните поетични и кратки прозаични произведения. В тях чрез интимни истории тя изрича универсалния човешки опит и се докосва до фундаменталните предизвикателства на съвременното общество, поставяйки под въпрос ценности като човечността, достойнството и хуманизмът”, пише по адрес на Йорданка Белева авторката на встъплението Петра Колманчич, допълват от дипломатическото ни представителство.

От Българското посолство съобщават, че в излизащото от 1965 г. списание са поместени избрани текстове на 20 писатели и поети от страните от бивша Югославия, България, Румъния и Албания (родени в периода от 1949 до 1989 г.), „които с произведенията си представят своето отношение към Балканите, каквото литературата изрисува тук и сега”. Сред участващите в броя са и Томислав Маркович, Огнйен Спахич, Андрей Николаидис, Лидия Димковска, Мируна Влада, Лулйета Лешанаку. По отношение на цялата група творци редакцията на „Диалози” подчертава, че те „реагират пряко или косвено на политическата и културната им среда […], като интерпретират Балканите като реално или историческо пространство”. Някои от тях се отличават и с обществено влияние „и отвъд строгите рамките на литературната сцена”, добавят от мисията.

Разделът за България от 96-а до 111-а страница включително е преведен на словенски език от Мая Ковач – бивша възпитаничка на лектората по български език в Люблянския университет и вече утвърждаващ се преводач от южнославянските езици. Тя е сред инициаторите на проекта „Южнославянска вечер” и носител на награда на Съюза на литературните преводачи в Словения. Досега Мая Ковач е превела и откъс от романа „Нещотърсач: 44 (не)обикновени предмети от близо и далеч & други истории” на Екатерина Петрова, една от главите, в който е посветена на словенската столица. През март т.г. авторката и преводачката ѝ гостуваха в Любляна и Марибор на фестивала „Фабула” в рамките на проекта CELA за изгряващи литературни артисти в Европа, пише още в съобщението на Посолството.

Част от съдържанието на списанието, включително с биографични данни за Рене Карабаш и Йорданка Белева, може да бъде разгледана безплатно на страницата тук.