Алкарас: "Искам да счупя рекорда на Джокович за най-много титли от Големия шлем"
Номер едно в тенис ранглистата при мъжете Карлос Алкарас е амбициран да подобри рекордите на сръбския тенисист Новак Джокович.
"Искам да счупя два от рекордите на Джокович: броя на титлите от Големия шлем и броя на седмиците, прекарани на първо място в световната ранглиста“, цитира тенисиста журналистът Луиджи Гато.
38-годишният Джокович има 24 титли от Големия шлем и 428 седмици на първо място в ранглистата на ATP.
