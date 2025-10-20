Подробно търсене

Алкарас: "Искам да счупя рекорда на Джокович за най-много титли от Големия шлем“

Мирослав Димитров
AP Photo/Alberto Pezzali
Лондон,  
20.10.2025 15:28
Номер едно в тенис ранглистата при мъжете Карлос Алкарас е амбициран да подобри рекордите на сръбския тенисист Новак Джокович.

"Искам да счупя два от рекордите на Джокович: броя на титлите от Големия шлем и броя на седмиците, прекарани на първо място в световната ранглиста“, цитира тенисиста журналистът Луиджи Гато.

38-годишният Джокович има 24 титли от Големия шлем и 428 седмици на първо място в ранглистата на ATP.

