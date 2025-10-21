Дискусия за използването на изкуствен интелект в образованието ще се състои днес във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ

Подробно търсене

Димитрина Ветова
Дискусия за използването на изкуствен интелект в образованието ще се състои във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет. Снимка: ФНОИ на СУ
София,  
21.10.2025 06:30
 (БТА)
Центърът за електронно и дистанционно обучение към Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) в Софийския университет "Св. Климент Охридски" организира панелна дискусия с демонстрации по актуалната тема "Използване на образователен софтуер и изкуствен интелект в образованието - възможности и предизвикателства пред българското училище и ролята на университета". Това съобщават организаторите.

Събитието ще се състои днес, 21 октомври, в сградата на ФНОИ, в аудитория 230.

Кирил Русев (ClassBuddy), Александър Попов (Smartest) и Ангел Георгиев (Даскал AI) ще представят информация за съвременните софтуерни решения в образованието, ще разгледат ключовата им роля при използване по време на учебния процес в българските училища и ще обсъдят как университетите подготвят бъдещите учители за работа с тези технологии.

В дискусията, свързана с бъдещето на образованието и с трансформиращата сила на технологиите, ще се включи и деканът на ФНОИ проф. д-р на педагогическите науки Милен Замфиров.

Както писа БТА, Центърът с лаборатория за изследване на аутизма към Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше открит на 6 октомври. Това не е просто технологически център, не е медицински център. Това е холистичен подход към този проблем и към това предизвикателство в педагогиката, каза тогава заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска.

