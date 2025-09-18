Факултетът по науки за образованието на СУ си партнира със Столичната община в обучителни програми за директори и учители в детските градини

site.btaФакултетът по науки за образованието на СУ си партнира със Столичната община в обучителни програми за директори и учители в детските градини
Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ си партнира със Столичната община в организирането на обучителни програми за новоназначени директори и заместник-директори и детски учители от детските градини на територията на Столичната община. Програмите са разработени и водени от хабилитирани преподаватели във факултета, съобщи пресцентърът на висшето училище.
Партньорството беше представено от декана на ФНОИ проф. д-р на педагогическите науки Милен Замфиров на организираната от Столичната община среща с директорите на детски градини на територията на общината. На събитието „Детските градини на Столична община 2025-2026 г.“, което се състоя в аулата в Биологическия факултет на Софийския университет, присъстваха кметът на София Васил Терзиев и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
„През последните месеци заедно със Столичната община се договорихме за провеждане на обучения за директори и детски учители в детските градини. Един от начините да помогнем е чрез обучения в добрите практики“, каза проф. Замфиров.
Управлението на детската градина в съвременния образователен контекст изисква от директорите съчетание от мениджърски компетентности, лидерски умения и дълбоко разбиране на принципите на приобщаващото образование.
Обучителната програма гарантира, че ще помогне на новоназначените директори да изградят увереност и умения за ефективно и етично ръководене на поверената им институция.
Обучителната програма за детски учители в детските градини за работа с деца със специални образователни потребности (СОП) цели изграждането на професионална компетентност за работа с деца със СОП.
Проф. Замфиров отбеляза успеха и на още една съвместна кампания на Столичната община и на Факултета по науки за образованието и изкуствата - програмата за работа на детските градини през летните месеци, в която студентите от ФНОИ се включиха като стажанти. „По този начин студентите ни подкрепиха работата на детските градини през лятото и придобиха допълнителен практически опит“, допълни той.
