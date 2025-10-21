Шестото издание на форума "Бизнесът и регионите: Ускорение" започва в София днес

Шестото издание на форума "Бизнесът и регионите: Ускорение", който BGlobal организира в партньорство с Българската стопанска камара (БСК), започва от 13:30 ч. днес в столичния хотел "ИнтерКонтинентал". Очаква се форумът да бъде открит от председателя на БСК Добри Митрев, съобщиха организаторите на проявата.

Мениджърите на водещи инвеститори в българската икономика, кметове и представители на академичната общност ще обсъдят какви възможности дава на България новата политика на индустриализация на ЕС и присъединяването на страната към еврозоната и как да се възползваме от тях.

Първият панел е фокусиран върху гледната точка на бизнеса. В разговора за възможностите за ускорено индустриално развитие ще се включат зам.-министърът на икономиката Невена Лазарова, изп. директор на "Геотехмин" Доминик Хамерс, Емрах Сазак, член на Управителния съвет на "Алкомет" и изпълнителен директор на Българо-турската търговско-индустриална камара, представител на ръководството на "Аурубис". Модератор на дискусията е заместник-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев.

След гледната точка на големите инвеститори вниманието ще бъде насочено и към възможностите за финансиране на средните и по-малки компании, за да използват по-силната ни интеграция в европейските пазари с членството на България в еврозоната. Калина Ангелова, мениджър "Европейски фондове" в УниКредит Булбанк, ще представи опциите за финансиране, както и възможностите за безплатни предварителни консултации по бизнес плановете на фирмите, които екипът на банката предоставя на своите корпоративни клиенти – настоящи или бъдещи.

Акценти във втория панел са възможностите за развитие на регионите и за растеж на бизнеса, които дава връзката с науката. Темите включват това как общините използват академичния и кадрови потенциал; как вузовете иновират компаниите; какви са новите възможности за финансиране на общи проекти наука-бизнес.

Заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов ще представи мерките на правителството за насърчаване на връзката наука-бизнес и предстоящите възможности за финансиране по европейските програми и чрез нови финансови инструменти.

За опита до момента и перспективите от гледна точка на академичната общност ще разговарят ректорът на Минно-геоложкия университет проф. д-р Ивайло Копрев, зам.-деканът на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" доц. Тодор Ялъмов и директорът на филиал Пловдив на Техническия университет доц.-д-р Никола Шакев.

В разговора за потенциала на общините ще се включат кметът на Благоевград Методи Байкушев, кметът на Свищов Генчо Генчев, представители на общините Габрово и Вършец.