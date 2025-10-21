Сътрудничеството между институциите, бизнеса и науката може да ни води към ускорен икономически растеж, заяви на форум Добри Митрев от БСК

Сътрудничеството между държавата, бизнеса, местните власти и науката е формулата за ускорен икономически растеж, заяви председателят на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев. Той откри шестото издание на форума "Бизнесът и регионите: Ускорение", организиран от списание BGlobal в партньорство с Камарата.

В приветствието си Митрев подчерта необходимостта от обединяване на усилията и открит диалог между всички заинтересовани страни, за да се търсят пресечните точки и общото между тях.

Отвъд глобалните конфликти и тарифни ограничения той оприличи средата на европейския континент и в България като изключително несигурна и непредвидима, имайки предвид европейското законодателство, бюрокрацията, огромната, по думите му, административна тежест, регулациите, залитането в крайно зелени политики, в крайни енергийни политики, които, както се изрази Митрев, без ясен план за финансиране и без оценка за крайния им ефект не е сигурно до какво ще доведат.

Митрев отбеляза, че България няма дълга стопанска традиция, но вече 35 години е част от съвременния цивилизован свят и пазарната икономика и трябва да се стреми към зряло бизнес поведение и стабилна институционална подкрепа.

"Институциите са длъжник на бизнеса", заяви той, като призова представителите на властта да се вслушват в гласа на предприемачите - най-активната част от българското общество, за да могат да анализират тази информация и да претеглят плюсовете и минусите като част от процеса по намиране на пресечната точка между обществените и икономическите интереси.

Председателят на БСК изтъкна и значението на регионалния баланс на обществено-икономическия ресурс на територията на страната. Според него представителите на местната власт трябва да бъдат активна част от т.нар. триалог между бизнес, държава и общини.

Обръщайки внимание на ролята на науката, Митрев заяви, че с изкуствения интелект, размиващ границите между сегашното и бъдещето, "имаме крещяща нужда от науката, която да ни посочи врения път, по който да се обновим технологично, да се дигиталзираме, да възприемем изкуствения интелект като възможност и полезен партньор".

В рамките на форума, който се провежда в столичния хотел "Интерконтинентал", ръководители на водещи инвеститори, представители на академичните среди и кметове ще обсъдят възможностите, които предоставят новата индустриална политика на ЕС и присъединяването на България към еврозоната, както и начините страната да се възползва от тях.