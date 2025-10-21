Втора извънредна сесия на Общинския съвет свикват в Априлци в рамките на месеца. Поканата за заседанието е публикувана на официалния сайт на институцията. Този път акцент в заседанието е предложение на кмета инж. Тихомир Кукенски за създаване на общински фонд „Култура“ и приемане на проект за правилник за работата му.

БТА припомня, че на предходното заседание на 7 октомври съветниците се събраха извънредно, за да одобрят промени в разчетите за капиталови разходи на общината.

Според посочените мотиви фондът ще разшири възможностите за финансиране на културни проекти на територията на общината, като се вземат предвид особеностите на културната общност и конкретните проектни предложения в него, адресирани към сектор култура.

В проекта на Правилника подробно са разписани устройството, дейността, редът, условията и критериите за финансиране на инициативи в сферата на културата от фонда, които да бъдат включени в културния календар на общината за съответната календарна година.

В проекта за решение се предлага и определяне на членове на управителния съвет на Общински фонд „Култура” — Априлци. Предложението включва и определяне на бюджет на фонда за настоящата година в размер не по-малък от 32 042.40 лв. Това е и размерът на съфинансирането в размер на 25 на сто от страна на Общината в проект „Априлци — културни събития и развитие на културни политики”, подаването на който беше одобрено от общинските съветници на редовната им сесия през август.

В проекта за дневен ред фигурират и предложения за частични промени в общия устройствен правилник на община Априлци за имоти в кв. „Острец“ и за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно електрическо захранване на частен имот.