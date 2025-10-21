На 21 и 22 октомври временно ще се ограничи движението в тръбата за София на тунела „Големо Бучино“ на автомагистрала „Струма“

На 21 и 22 октомври, между 10 ч. и 16 ч., за ремонт на станция на мобилен оператор временно ще се ограничи движението в тръбата за София на тунела „Големо Бучино“ на автомагистрала „Струма“, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата – Промахон и село Кулата, с ограничение на скоростта до 50 км/час. Шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, призоваха от АПИ и допълниха, че водачите на превозни средства трябва да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички пътуващи.

И на 14 октомври тунелът беше затворен за ремонт на станция на мобилен оператор.

