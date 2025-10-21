Художничката и антрополог д-р Достена Лаверн представя „Сътворения: гръцки мотиви“ в столична галерия

„Сътворения: гръцки мотиви“ е заглавието на изложбата на д-р Достена Лаверн, която ще бъде открита от председателя на Съюза на българските колекционери проф. Валери Стефанов на тази вечер, 21 октомври, в галерия „Българи“ в София.

Експозицията представя общо 40 картини, като повечето от творбите са правени специално за пространството на галерията. „Има специфични формати например, по-големи такива, някои от които рамкирани със сводове от прозорци от Стария град, специално обработени и рисувани от мен", каза пред БТА д-р Достена Лаверн.

По думите ѝ новата ѝ изложба е вдъхновена от природните и митични пейзажи на Средиземноморието и по-специално на Гърция и в творбите ѝ се изгражда свят, в който Еросът и светлината се превръщат в живописна материя.

Художничката разказа, че светлината на Гърция винаги я е вдъхновявала, а познаването на гръцкия език, дух и литература, на древната и съвременна Гърция, както и на тракийската култура на родната страна - България помагат да улови и предаде жизнеността на този регион където, морето, въздухът, слънцето и земята са вплетени в интимното преживяване на битието.

Серията „Релеф и живопис“ представя творби с авторска техника, която, както се подразбира от заглавието, комбинира релефа и живописта. Тя е плод на търсенето на директен живописен език, въплъщаващ динамиката на творческите процеси в природата.

Родената в Пловдив Достена Лаверн съчетава пътя на художник, преподавател и антрополог в Страсбургския университет. От 2015 г. насам авторката е представяна от парижката галерия „Studio Cui Cui“, както и от галериите „Амфора“и „Мириам Богс“ в Страсбург. Има реализирани седем самостоятелни изложби и участия в международни форуми – сред които Зимният салон на съвременното изкуство (2016, 2017) и „Експо Вакен“ (2018).

Изложбата ѝ в Съвета на Европа през юни 2022 г. откроява личния ѝ почерк на европейската сцена – съчетание от дълбочина на прозрението и живописна чувственост. Българската публика я познава от експозицията „Medi-Terra“ (Галерия „Димитър Георгиев“, Пловдив, 2023), където две от нейните платна стават част от постоянната колекция.

Достена Лаверн е световнопревеждан и признат поет с шест стихосбирки и множество участия в международни форуми на поезията. Автор е на две монографии в областта на антропологията, разкази, критика, сценични постановки, есета, литературни и философски преводи, публикувани в антологии и списания в САЩ, Европа, Латинска Америка и Северна Африка. От 2019 г. работи задълбочено върху монография, посветена на съвременното изкуство на базата на многогодишни теренни и теоретични изследвания във Франция, Гърция и България. През 2024 г. става основател и aртистичен директор на фестивала за световна литература и изкуства „Летерапопули“ в Пловдив.