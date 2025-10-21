Руски удар остави без ток части от Северна Украйна, твърдят властите

Нова руска атака срещу украинската погранична Черниговска област извади от строя вчера енергийната мрежа в някои райони в северната част на страната, включително в главния град до изведената от експлоатация Чернобилска атомна електроцентрала, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Местната енергийна компания "Чернигивобленерго" заяви, че най-новото нападение е било насочено срещу енергиен обект, но не съобщи кой е той.

Юрий Фомичев, кмет на град Славутич, който се намира на 45 км западно от Чернобилската АЕЦ в Киевска област, заяви в "Телеграм", че част от града е без ток вследствие на удара. Водоснабдяването в града беше превключено на резервно захранване, а отоплението работи без прекъсване в обекти, предоставящи основни услуги. Специализирани екипи работят за възстановяване на електроснабдяването. Ръководителят на Киевска област също заяви, че аварийните екипи работят за възстановявани на електроснабдяването.

Ройтерс посочва, че не може да провери по независим път съобщенията за нападението, а за момента няма коментар от страна на Русия.

Руските атаки с дронове и ракети през последните седмици се фокусираха върху електропреносната мрежа и газовия сектор на Украйна с наближаването на зимата.

Масирания обстрел на Киев и други части на страната по-рано този месец лиши от електричество над един милион души. Руските атаки този месец принудиха Украйна да преустанови дейността си в няколко големи газови съоръжения, поради което Киев да се нуждае от повече внос. Президентът Володимир Зеленски заяви вчера, че Украйна може да внесе газ на стойност около 2 милиарда долара от Европа, САЩ и Азербайджан тази зима.

Чернигов, северно от столицата Киев, е честа мишена на атаки, като през уикенда енергиен обект беше подложен на удар, който лиши от ток 55 000 клиенти. Други градове в Северна Украйна също съобщиха за прекъсване на електроснабдяването.

Висш служител в Изюм, в североизточната част на Харковска област, заяви, че части от неговия град са потънали в мрак.

Премиерът Юлия Свириденко обсъди вчера устойчивостта на енергийната система на Украйна с членовете на парламента като част от нов орган, посветен на координирането на работата между парламента, президентството и правителството.

От началото на август.Украйна също предприе атаки с голям обсег срещу руски енергийни цели, включително най-малко 58 атаки срещу ключови обекти