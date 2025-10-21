Музикалният фестивал „Пиано екстраваганца“ започва с концерт на италианеца Антонио ди Кристофано

Музикалният фестивал „Пиано екстраваганца“ започва днес, 21 октомври, с концерт на италианския пианист Антонио ди Кристофано, съобщиха от фондация „Пиано екстраваганца“.

По думите на маестро Людмил Ангелов, основател и артистичен директор на фондация, музикантът е гостувал у нас преди 5-6 години също на „фестивала. "Тогава имахме един модул ученици-учители. Той участва в него заедно със своя студентка. Тази година ще бъде със самостоятелен рецитал, с една хубава и интересна програма", каза на пресконеренция в БТА Ангелов. Той допълни, че концертът на Антонио ди Кристофано, който ще бъде в Софийската градска художествена галерия (СГХГ), е възможен благодарение на партньорството с Италианския културен институт.

Антонио ди Кристофано е един от най-изтънчените и висок оценени италиански пианисти от своето поколение, разказа директорът на Италианския културен институт Мария Маца, която участва в пресконференцията в БТА, състояла се на 14 октомври.

Музикантът е роден в Гросето, Тоскана. Завършва консерваторията „Луиджи Керубини“ във Флоренция с отличия. Кариерата му го отвежда до най-важните сцени в Европа, Америка и Азия, от „Карнеги Хол“ в Ню Йорк до „Театро Коломб“ в Буенос Айрес. Наред с концертната си кариера, Антонио ди Кристофано е преподавател и провежда майсторски класове в Италия и чужбина, като допринася за развитието на много млади пианисти. Преподавал е в консерваторията „Чайковски“ в Москва, в Шанхай и Сеул, университета в Денвър и други висши училища в САЩ.

Мария Маца отбеляза, че Антонио ди Кристофано е направил множество записи, които „демонстрират дълбока музикална чувствителност и постоянно търсене на баланс между техника, емоция и интерпретативна истина". Тя допълни, че присъствието му на фестивала е "специален момент за нас - среща на елегантността на италианската клавирна традиция и жизнеността на българската музикална сцена".

В рамките на 15-ото издание на фестивала "Пиано екстраваганца" ще има шест концерта, които ще бъдат в СГХГ. На втория, който е на 25 октомври, ще се изяви младият испанец Андрес Бариос, който за първи път ще гостува в България. Третият концерт ще бъде на 28 октомври и тогава на сцената ще излязат южноафриканският саксофонист Карендра Деврун и българският джаз пианист Константин Костов. Публиката ще види на 4 ноември грузинската пианистка Бая Какубери, на 8 ноември - пианистката с български корени Люлюа Ал Шамлан, а заключителният концерт на 12 ноември ще е с участието на френския пианист Юг Льоклер.