Българското национално радио е домакин на Годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии (Public Broadcasters International). Форумът, който продължава до 22 октомври, за първи път е в София, съобщават от обществената медия.

В официалното откриване на конференцията днес участие ще вземат президентът на Република България Румен Радев, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев и генералният секретар на Международната асоциация на обществените медии Дейвид Джордан.

В конференцията ще участват ръководители и представителите на обществени радиа и телевизии от 24 страни от пет континента, отбелязват от БНР.

Темата на годишната конференция е „Обществените медии – силата на аргументите“. Участниците ще дискутират фундаментални теми като свободата на словото, независимостта, кризите и финансирането на обществените медии, както и актуални казуси като привличането на младата аудитория, преговорите със синдикатите и САЩ на Доналд Тръмп.

„Международната асоциация на обществените медии продължава да бъде уникална платформа за споделяне на прозрения, справяне с предизвикателства и потвърждаване на нашата обща ангажираност към ценностите на обществения интерес“, казва генералният директор на БНР Милен Митев. „Искаме да подчертаем силата и важността на обществените медии в епоха на бързи промени и нарастваща несигурност, да вдъхновим смислени разговори и да създадем нови сътрудничества”, отбелязва още той.

/ВСР