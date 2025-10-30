17-годишният певец Максим Ялнъзов пуска първи сингъл на английски език

Подробно търсене

снимка – екип на Максим Ялнъзов
30.10.2025
Максим Ялнъзов пуска първи сингъл на английски език. В текста на Ego Game има и български елементи, което по думите на 17-годишния изпълнител е мост към песните на английски, които предстои да издаде. Целта, която си поставя, е да създаде хитово и модерно звучене, а посланията са насочени основно към младежите на неговата възраст.

Ego Game е посветена на борбата със самия себе си и с изкушенията на външния свят. Песента е с отворен финал и всеки слушател и зрител решава как да завърши тя, казва артистът, който вече се изявява с артистичния псевдоним Max1m. Той е автор на текста и музиката, и съавтор на аранжимента с Ангел Проданов-Ачо

Клипът е на оператора Павел Симеонов, а режисьор и сценарист е бащата на Максим – Димитър Ялнъзов

Максим Ялнъзов е от Варна. Занимава се от 11 години с музика и изкуство. Носител е на над сто награди от вокални конкурси в България, Румъния, Молдова, Казахстан, Беларус, Унгария, Малта и Германия. Представител е за България на „Славянски базар“ през 2019 г. Пее, свири на пиано и китара, посещава школи по танци и по актьорско майсторство. Бил е солист в мюзикъли на Държавната опера във Варна. Озвучавал е анимации. През 2023 г. пише първата си авторска песен – „Все по-далеч“, следват „Човекът за теб“ и „Без тебе няма любов“.

