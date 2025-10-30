Две гола на Хакан Чалханоглу осигуриха убедителен успех на Интер (Милано) над Фиорентина в Серия "А"

Капитанът на турския националния на Турция по футбол Хакан Чалханоглу вкара два гола за категоричната победа на Интер (Милано) с 3:0 над намиращия се в дъното на класирането Фиорентина в 9-ия кръг на италианското първенство.

С този успех Интер събра 18 точки и заема трето място, като изостава на 2 от лидерите Наполи и Рома. Фиорентина е с най-лошия си старт от години насам – все още без победа и на предпоследното 19-о място само с 4 точки. Лошите резултати все още не са станали причина Стефано Пиоли да бъде уволнен от треньорския пост, но букмейкърите го сочат като първи вариант за уволнен наставник, следван от Патрик Виейра, който води пък последния Дженоа.

Интер контролираше събитията на терена, но в първия час игра вратарят Давид де Хеая спасяваше положението с майсторски намеси. Но испанският страж се предаде в 66-ата минута, когато Чалханоглу овладя една топка извън наказателното поле, нагласи си я на десния крак и я изпрати в неспасяемо в долния ъгъл.

Пет минути по-късно Петър Сучич демонстрира индивидуалната си класа, преодолявайки цялата защита на Фиорентина и без да се бави изпрати топката във вратата, удвоявайки резултата. Съпротивителните сили на Фиорентина съвсем свършиха, а две минути преди края получиха и трети гол. Той дойде от дузпа, реализирана от Чалханоглу, но и комбинирана с червен картон на Матия Вити. Вити препъна Анже-Йоан Бони, който се беше отскубнал сам срещу Де Хеа, а съдията вямаше нужда от видеопомощ (ВАР), за да комбинира двете наказания. Де Хеа уцели посоката на изстрела на турския халф, но нямаше как да спре силната топка.

Новакът Кремонезе постигна нова победа – 2:0 при визитата на Дженоа и се изкачи на 8-ото място, рпиближавайки се до квотите за европейските турнири. Федерико Бонацоли вкара и двата гола – по един в началото на всяко полувреме. Той се разписа за първи път в 3-ата минута след подаване на Матия Бианкети през защитата, а в 49-ата удвои. В 57-ата минута Витиня вкара за домакините, но голът беше отменен с помощта на системата ВАР заради засада.

Болоня не успя да се откъсне пред Ювентус и да заеме 5-ото място, завършвайки 0:0 на свой терен с Торино.

Първенство на Италия по футбол, срещи от деветия кръг в Серия "А": Рома - Парма 2:1 Комо - Верона 3:1 Ювентус - Удинезе 3:1 Болоня - Торино 0:0 Дженоа - Кремонезе 0:2 Интер - Фиорентина 3:0 в четвъртък: Каляри - Сасуоло Пиза - Лацио от вторник: Лече - Наполи 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Начело в класирането са Наполи и Рома с по 21 точки, пред Интер (Милано) и

Милан с по 18, следва Комо с 16. Болоня и Ювентус поделят 6-7 място

с по 15, Кремонезе с 14 и други.