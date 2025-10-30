Двете страни на медала на изкуствения интелект

Млечнобяла кожа, червеникава коса, зелени очи, ведро изражение, вродена елегантност – всичко това демонстрира Ева Мурати по време на кинофестивала в Рим, който по традиция се провежда в италианската столица, отбелязват италианските издания "Вирджилио Нотицие" и „Фанпейдж“.

Около 15-минутно видео я показва как дефилира с елегантна бяла рокля с дълбока цепка и бели обувки със зашеметяващ ток по червения килим на кинофеста, допълва и специализираният сайт „Стартъп Италия“. За момент Ева Мурати позира пред камерите на фоторепортерите, пред които признава, че е много щастлива, че присъства на кинофестивала в Рим, защото в Рим се развива действието на филма „Сладък живот“, който е любим на баба й.

Сцената сякаш се е случила наистина, но всъщност Ева Мурати не е дефилирала по червения килим на кинофеста в италианската столица, просто защото Ева Мурати не съществува. Тя е плод на изкуствения интелект и 15-минутното филмче, което я представя и което е озаглавено „Последната картина“ е всъщност дело на нововъзникналата италианска компания „Човешко и изкуствено въображение“. Тази компания пък е свързана с италианската компания „Италиански дигитални ефекти“, която е познато име в нишата на дигиталните ефекти в Европа. Петнадесетминутното филмче показва родената чрез изкуствения интелект Ева Мурати и в други сцени – как гледа в киносалон прожекция на продукция с нейното участие, как разказва за своя предполагаема филмова героиня на име Шарлот и как описва преживяванията си на снимачната площадка. Във филмчето Ева Мурати сменя и няколко тоалета.

„Ева е един експеримент, един начин да покажем какво е възможно да се направи с изкуствения интелект, да се изследват нови територии и същевременно това е и любовно признание към киното“, разказват Франческо Гризи, Франческо Пепе и Стефано Леони, които са създателите на Ева Мурати и на нейния несъществуващ дебют на кинофестивала в Рим.

„Последната картина“ е първият късометражен филм в Италия, реализиран с подкрепата на генеративния изкуствен интелект, като екипът, стоящ зад продукцията, казва, че във всеки един етап от нейното създаване хората са запазили контрола върху процеса – от сценария до режисурата, от операторското майсторство до постпродукцията. В целия проект са били въвлечени общо 50 души.

Краткото филмче с Ева Мурати, прожектирано в римски киносалон, беше последвано от дебат относно употребата на изкуствения интелект. По време на дебата беше изтъкнато, че изкуственият интелект не е заместител на човешкия труд, а е стимулатор и усилвател на креативността и на ефикасността на хората.

В действителност проверка в интернет показва, че в реалността има жена на име Ева Мурати, която обаче не е италианка, а е албанка на 30 години и е телевизионна водеща и модел, отскоро се изявяваща се и като актриса в албанското кино. Как албанката гледа на италианския експеримент със съименичката й, която е плод на изкуствения интелект, все още не е ясно.

Италианската Ева Мурати, дело на изкуствения интелект, не е всъщност първата актриса, създадена по този начин. По-рано през есента нидерландската компанията „Ксикоя“ представи актриса, наречена Тили Норуд, която също е плод на изкуствения интелект, но тогава тази идея породи критики в Холивуд. Сдружения, актьори и режисьори реагираха на появата на Тили Норуд с вълна от негативни изявления, протестирайки, че изкуственият интелект не трябва да има главна роля в актьорската професия, припомня Асошиейтед прес.

И Ева, и Тили са продукти на изкуствения интелект, които целят да представят неговата положителна страна. Но докато за двете актриси се говори оживено, в Италия се заговори и за обратната страна на медала на изкуствения интелект. Поводът отново беше светът на шоубизнеса.

Тревога за този обратен медал би преди три дни италианската журналистка, писателка и телевизионна водеща Франческа Бара, пишат „Файнпейдж“ и АНСА. Тя разказа, че нейни познати я предупредили, че в сайт в интернет се тиражират нейни голи снимки. Франческа Бара посетила сайта, наречен „Social Media Girls“ и установила, че снимките са направени с помощта на изкуствения интелект и навеждат на мисълта, че тя се е разсъбличала по време на телевизионните си изяви. „Това не съм аз, но някои е решил да изгради тази лъжа за мен, за да привлече внимание“, заяви 49-годишната Франческа Бара. Тя казва, че веднага си е помислила за всички останали жени и момичета, подлагани на същите дигитални издевателства. „Технологиите трябва да бъдат инструменти за напредък, а не за потискане. Вместо това, твърде често те се превръщат в оръжия: за манипулация, за срам, за унищожаване на идентичността. Който създава, разпространява или публикува такива материали, извършва престъпление, но твърде често законите, мрежата и платформите реагират твърде късно“, казва Франческа Бара. „Това е опасност, която засяга всички. Смятам, че кибертормозът е огледало на нашата колективна уязвимост. Това не е само моята история, а прелюдия към една опасност, която засяга всички“, допълва тя. Журналистката и телевизионна водеща разказва, че наскоро е защитила дисертация именно в областта на борбата с кибертормоза, за да може да допринесе в усилията срещу подобни посегателства, извършвани с помощта на изкуствения интелект.

Сред жертвите на разсъбличането с помощта на изкуствения интелект в гореспоменатия сайт са още известни жени в Италия – певици, актриси, политички, телевизионни водещи. Сред тях са италианската инфлуенсърка Киара Ферани, шоугърлата Елизабета Каналис, журналистката Селваджа Лукарели, кинодивата София Лорен, певиците Анджелина Манго, Ариза и Кристина Д’Авена, политичката Мария Елена Боски, актрисата и телевизионна водеща Мишел Хунцикер, телевизионните водещи Дилета Леота, Андреа Делогу и Катерина Баливо, моделката Федерика Нарги. Една от жертвите – Селваджа Лукарели, разказва, че съблечените чрез изкуствен интелект известни жени в сайта са над 50. А регистрираните посетители на сайта са над 7 милиона.

Според сенаторката от десноцентристката партия „Форца Италия“ Личия Ронцули, която е и заместник-председател на Сената на парламента на Италия, става дума за един отвратителен сайт, който използва технологиите, за да упражнява по този начин насилие над жените. Ронцули дори дефинира разсъбличането на жени с помощта на изкуствения интелект като дигитално изнасилване. Тя припомни, че в Италия вече чрез закон е въведено наказание до 5 години затвор за престъплението „дийпфейк“.

По-рано през годината компанията майка на социалната мрежа „Фейсбук“ – „Мета“, закри италианска група във "Фейсбук", наречена „Моята жена“, припомня изданието „Пост“. Групата имаше 32 000 потребители. В нея съпрузи, годеници и гаджета публикуваха лични снимки на своите половинки без тяхното съгласие, а другите потребители бяха насърчавани да правят разнородни коментари за външния вид или предполагаемите сексуални качества на жените. В групата се споделяше и сексистко и женомразко съдържание, припомня „Пост“. В този случай се касаеше само за постване на снимки без съгласието на жените, фигуриращи на тях, като ставаше дума често пъти за снимки от интимен характер.

След това в Италия беше закрит и сайтът Phica.еu. Там идеята от групата „Моята жена“ беше доразвита. Тоест публикуваха се снимки на жени без тяхното съгласие, като много често ставаше дума за известни дами, сред които актриси, политички, журналистки, певици, телевизионни водещи, модели. Кадрите с тези известни жени бяха често пъти извадени от фотографския контекст на техни публични прояви. След което с помощта на изкуствен интелект някои снимки бяха променяни, като целта беше да се предизвикат у потребителите на сайта сексистки, обидни, вулгарни и женомразки коментари. Сред жертвите на сайта бяха и италианският премиер Джорджа Мелони, и италианската опозиционна лидерка Ели Шлайн. Сайтът беше закрит след подаден сигнал от италианската евродепутаткта Алесандра Морети от Демократическата партия.

Сега новият случай за който алармира Франческа Бара показва, че тенденцията, наблюдавана в групата „Моята съпруга“ и на сайта Phica.eu, се задълбочава с помощта на изкуствения интелект на сайта „Social Media Girls“.

А ако трябва да се върнем пак към измислената италианска актриса Ева Мурати, то и дори и в този конкретен случай, замислен да покаже ползите от употребата на изкуствения интелект, тази форма на интелект си има също две страни на медала. За създателите на италианката Ева Мурати това е положителен експеримент, от който могат да произтекат още позитиви, но за реално съществуващата албанка Ева Мурати и за нейните фенове този експеримент може да изглежда като форма на злоупотреба с нейното име и с нейната репутация и като посегателство към нея, извършено чрез изкуствения интелект.

