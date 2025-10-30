Новоизбраният кмет на старозагорското село Хрищени положи клетва

Подробно търсене

Стара Загора (30 октомври 2025) Полагане на клетва на Радка Желева за кмет на кметство село Хрищени. На снимката са: Радка Желева, кмет на кметство Хрищени и Ивета Лазарова, председател на Общински съвет-Стара Загора: Снимка: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора
Стара Загора,  
30.10.2025 09:33
Новоизбраният кмет на село Хрищени Радка Желева положи клетва в началото на днешното редовно заседание на Общинския съвет на Стара Загора. 

Тя беше избрана на проведения на 12 октомври частичен местен вот. За нея бяха подадени 368 действителни гласа. 

БТА припомня, че до урните отидоха 435 от имащите право на глас 1484 души – 29,31 на сто. Кандидатите за поста бяха Богдана Тонева и Радка Желева.

До предсрочния вот се стигна след решение на Централната избирателна комисия, с което бяха прекратени пълномощията на избраната през 2023 г. Радка Желева. Причината беше установяване на несъвместимост за изпълняване на длъжността, тъй като е регистрирана като едноличен търговец. Установено е, че след като е била избрана за кмет на кметство, тя е имала едномесечен срок да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността си като търговец, но не го е направила. 

