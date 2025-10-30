Общинският съвет в Златица ще обсъди нова наредба за управление на отпадъците и актуализация на бюджета

На редовното си заседание днес Общинският съвет в Златица ще разгледа предложение за отмяна на действащата Наредба за управление на отпадъците, приета през 2022 година, и ще обсъди приемане на нова, съобщиха от общинската администрация. Към решението са приложени мотиви, проектът на новата наредба и справка по Закона за нормативните актове.

В дневния ред на заседанието, което започва в 17:00 часа в залата на библиотеката на Народно читалище „Христо Смирненски – 1889“, са включени и предложения за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2025 година, както и за актуализация на приходите и компенсирани промени в местни дейности по бюджета на общината към 30 септември 2025 година.

Точките в предварителния дневен ред са осем.