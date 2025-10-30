Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно, слънчево, тихо, а снежната покривка се е стопила почти изцяло.

От ПСС предупреждават, че след смяната на времето светлата част от деня намалява, а температурите се променят рязко след залеза на слънцето.

В планините днес ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 10°.