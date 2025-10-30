СПА: Търговската камара на саудитската провинция Джазан подписа ключови инвестиционни споразумения с Китай

На конференция, организирана от Търговската камара на саудитската провинция Джазан, за насърчаване на инвестиционните възможности в Китай, която се състоя в китайския град Гуанджоу, бяха подписани различни икономически спогодби между двете страни, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Те включват 14 меморандума за разбирателство от саудитски компании и 30 меморандума за разбирателство от китайски компании, насочени към засилване на сътрудничеството и инвестициите в различни икономически сектори.

Освен това бяха подписани три основни споразумения, отбелязващи значителен напредък в индустриалното сътрудничество между Саудитска Арабия и Китай.

Генералният секретар на Търговската камара на Джазан, д-р Маджид ал Джаухари, подчерта, че тези споразумения отразяват продължаващите усилия за подобряване на позицията на Джазан на регионалната и международната инвестиционна карта.

Той отбеляза, че камарата е ангажирана с изграждането на ефикасни международни партньорства, които улесняват трансфера на технологии, запазват местното производство и подкрепят устойчивото развитие в региона и в цялата страна.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)