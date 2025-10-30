Подробно търсене

Френският парламент включи понятието "съгласие" в наказателната дефиниция на изнасилването

Валерия Динкова
Парламентът на Франция. Снимка: АП/Thomas Padilla
Париж,  
30.10.2025 09:32
 (БТА)

Френският парламент утвърди включването на понятието "съгласие" в дефиницията на изнасилването в Наказателния кодекс, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това развитие е резултат от дълъг законодателен процес, финализиран с последното гласуване в Сената. Така Франция се присъедини към няколко страни, които вече включиха подобни разпоредби в законодателството си.

Френският Наказателен кодекс вече постановява, че "всеки сексуален акт без съгласие" представлява сексуално насилие, като досега този текст гласеше "всяко сексуално нападение, извършено с насилие, принуда, заплаха или изненада".

Съгласието освен това ще бъде изрично дефинирано в закона като "свободно и информирано, конкретно, предварително и отменимо".

/НС/

