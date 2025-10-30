Избор на управител на МБАЛ – Павликени след проведен конкурс ще бъде първа точка в дневния ред на заседанието на Общинския съвет

Избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени“ ЕООД („МБАЛ – Павликени“ ЕООД) след проведен конкурс за длъжността ще бъде първа точка в дневния ред на заседанието на Общинския съвет, което ще се състои днес следобед.

Съветниците ще разгледат отчет за дейността на Общинското предприятие „Благоустрояване и комунални дейности“ за първото шестмесечие на годината. Ще бъдат коментирани и правилата за определяне на критериите за приза „Спортист на годината“ в община Павликени.

Акцент в дневния ред на заседанието е отдаването на общински терен за нуждите на учебната база на Професионалната гимназия за аграрни технологии „Цанко Церковски“ в общинския център. Съветниците ще коментират и откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Дичинска нива“, чрез отдаването му под наем.

