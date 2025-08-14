Общинските съветници в Сливо поле подкрепиха ремонта на улици и формиране на слети и самостоятелни паралелки с по-малко ученици

Общинският съвет (ОбС) в Сливо поле подкрепи възможността за ремонт на улици в града и формиране на слети и самостоятелни паралелки с по-малко ученици в две от училищата в региона по време на днешното си тържествено заседание за празника на общината. Това съобщи за БТА председателят на ОбС Илиян Иванов.

След поздравленията по случай празника заседанието на Общинския съвет тази вечер в деловата си част продължи с разглеждане на седем докладни записки от кмета Валентин Атанасов. Всички те бяха подкрепени от съветниците.

С промяна в местния план за капиталови разходи за 2025 година бяха осигурени 253 587 лева за основен ремонт на улиците „Вежен“ и „Хан Омуртаг“ в град Сливо поле от резерва за капиталови разходи и общия резерв на бюджета. С другата промяна бяха обезпечени 9430 лева за допълнително обезопасяване и доставка и монтаж на пътни знаци за завършване изграждането на паркинг на детската градина в общинския център.

По време на днешното си заседание общинските съветници подкрепиха и създаване на енергийна общност с участието на Община Сливо поле в подготовка за кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на нови и управление на съществуващи системи. Днес беше разгледан и утвърден и Годишен план за социалните услуги през 2026 година на територията на общината. Подкрепа получи и предложението за увеличаване на безлихвения кредит при изпълнение на проектните дейности по проект „Топъл обяд в Община Сливо поле“.

Общинският съвет обсъди и прие предложението за формиране на слети и самостоятелни паралелки с брой на учениците под нормативно определения минимум. През новата учебна година в 12-и клас в средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ в Сливо поле ще има самостоятелна паралелка с осем ученици, поради което се наложи съветниците да подкрепят осигуряването на допълнителни 6892 лева за учебното заведение. За основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ряхово бяха гласувани общо 89 596 лева за слети паралелки – първи и втори клас с четирима ученици, трети и четвърти клас с петима ученици, пети и шести клас със седем ученици и една самостоятелна за седми клас с четирима ученици.

Съветниците в Сливо поле подкрепиха днес и необходимото разрешение за формиране на група под нормативния минимум за брой деца във филиала в село Юделник на детска градина „Мечо Пух“, където за учебната 2025 – 2026 година да има група от шест деца.