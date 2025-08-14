Потушен е пожарът в защитена местност „Калимок – Бръшлен“ край Тутракан, каза за БТА дежурният в Регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението". Той допълни, че на мястото има дежурен екип, който следи ситуацията, но вече няма опасност.

Пожарът бе регистриран от служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе след подаден сигнал от жител на село Нова Черна, което също е близо до местността.

След извършен оглед от експерти на екоинспекцията в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна, община Тутракан, бе установено, че засегнатите терени попадат изцяло в защитената местност, както и в двете зони от екологичната мрежа Натура 2000 по директивата за птиците "Комплекс Калимок" и на природните местообитания - "Калимок - Бръшлен".