Били Джоел затваря магазина си за мотоциклети в Ню Йорк заради здравословни проблеми

Певецът Били Джоел ще затвори в края на септември магазина си за мотоциклети в Ню Йорк след почти 15 години, през които предлагаше на феновете възможност безплатно да разгледат личната му колекция, предаде Асошиейтед прес.

Той е взел решението, след като по-рано тази година беше диагностициран с мозъчно заболяване, каза говорителката Клер Мъркюри.

Музикантът ще продаде колекцията си на търг, като датата още не е определена.

През май Джоел обяви, че отменя планирани концерти, след като е разбрал, че страда от хидроцефалия с нормално налягане. Това заболяване може да повлияе на мисленето, концентрацията, паметта, движенията и др., отбелязва Асошиейтед прес.

76-годишният певец, композитор и пианист имал проблеми с равновесието, но се чувствал добре, каза той в интервю миналия месец в подкаста Club Random на Бил Мар.

Джоел отвори магазина си 20th Century Cycles в края на 2010 г. като място, където да поддържа и ремонтира мотоциклетите си, както и да показва колекцията си на публиката безплатно, припомня Асошиейтед прес. От десетилетия датира страстта му към мотоциклетите.

Магазинът се превърна в популярна спирка за любителите на мотоциклети и туристите, отбелязва Асошиейтед прес. Колекцията на Джоел е от над 75 мотоциклета, датиращи от 40-те години на миналия век, сред които Harley-Davidsons, Triumphs, Ducatis, Moto Guzzis, Indians и BMW. За него един от най-ценните модели е Vincent Rapide от 1952 г., който може да се продаде за десетки хиляди щатски долари, а понякога и за повече според тръжни сайтове.

Мотоциклетите вече са преместени от магазина, но в последните уикенди той е отворен и предлага нови, употребявани и винтидж части за мотоциклети, които все още са на склад там, информира Асошиейтед прес.